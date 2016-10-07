Несостоявшиеся пенальти турков в наши ворота - Фото, Видео

Турецкие СМИ немецкого арбитра матча Турция - Украина Мануэля Графе обильно не критикуют. По крайней мере, в отчетах о поединке не упоминается о том, что решения судьи каким-то образом исказили итоговый результат встречи.

Однако, некоторые издания отдельным решением арбитра посвятили отдельные заметки. В частности, газета Hurriyet акцентирует внимание на моменте из первого тайма, который состоялся на 32-й минуте. По мнению журналистов, Мануэль Графе в том эпизоде ​​не назначил пенальти за неправомерный подкат Эдуарда Соболя против Эмре Мора.

Издание Milliyet солидарно с коллегами, и при этом добавляет к эпизоду на 32-й минуте еще один момент - на минуте 34-й, когда, опять же, вроде как сфолили против Эмре Мора. Журналисты называют методы, которыми украинцы противостояли Эмре Мору, "жесткими", а пенальти, которые арбитр не назначил - "четкими" ( "очевидными").

Напомним, матч квалификационной кампании к чемпионату мира 2018 между сборными Турции и Украины завершился со счетом 2:2.