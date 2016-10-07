Александр Кучер: Первый тайм мы должны были выигрывать 4:0

Капитан сборной Украины Александр Кучер рассказал, что думает о ничье с Турцией (2:2) в матче отбора ЧМ-2018.

- Думаю, что хорошо сегодня сыграли. По большому счету, туркам мало что удалось создать до перерыва. Первый гол они забили после стандарта. Первый тайм мы должны были выигрывать 3:0 или 4:0. Но гол в раздевалку дал туркам больше уверенности.



Они полезли более агрессивно, болельщики погнали их вперед. Еще и арбитр начал подсвистывать. Не знаю, был там пенальти или нет. Хорошо, что все еще так закончилось – в конце были ненужные штрафные, но мы выстояли.



Мы хорошо начали, контролировали мяч и вскрывали оборону турецкой сборной. Андрей Николаевич исповедует такую игру, при которой нужно не выбивать мяч, а контролировать его, разыгрывать. В первом тайме это у нас получалось.



У турков же вообще шансов не было. Но мы допустили ошибки, которых могли избежать. И они привели к тому, что мы получили голы в свои ворота, – сказал Кучер.