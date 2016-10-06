Турция - Украина: анонс, где смотреть матч отбора ЧМ-2018

Поединок состоится в четверг, 6 октября, в городке Конья.





Матч Турция - Украина. Начало встречи в 21:45.





ТВ-МЕНЮ





Украинские болельщики смогут посмотреть поединок команды Андрея Шевченко в прямом эфире на телеканале "Украина". Кроме того, игру со стадиона "Торку Арена" будут транслировать каналы "Футбол 1" и "Матч! Футбол 1".





БУКМЕКЕРЫ





По мнению букмекеров, сборная Украины считается аутсайдером предстоящего противостояния, хотя и оценивают ее шансы на успех достаточно высоко. Коэффициент на победу Турции составляет 2.15, тогда как котировки на выигрыш украинцев равны 3.5. Ничья оценивается показателем 3.3.





ЛЮДИ В ЧЕРНОМ





Как сообщал "Обозреватель", УЕФА порадовал сборную Украины, назначив на матч с Турцией фартового для "желто-синих" арбитра. Европейский футбольный союз поставил судить игру в Конье немца Мануэля Грефе.













Помогать ему на линиях будут Торстен Шиффнер и Хольгер Хеншель, резервный судья - Марк Фритц (все - Германия). Наблюдатель арбитража - чех Вацлав Крондль.

За последние несколько лет 43-летний рефери из Германии дважды судил матчи с участием сборной Украины. В квалификации на чемпионат мира-2014 немец обслуживал поединок в Подгорице, когда наша команда разгромила Черногорию со счетом 4:0.





А 2009 году при судействе Грефе сборная Украины (U-19) обыграла в полуфинале чемпионата Европы Сербию (3:1).





СЛОВА ТРЕНЕРОВ





Андрей Шевченко





"В сборной Украины идет омоложение команды. Будет много интересных тактических моментов, ведь обе команды обновляются и пытаются двигаться вперед. Если будет хорошая игра и будет победа — мы будем довольны, если будет хорошая игра и будет одно очко — мы будем удовлетворены





Фатих Терим





"В Конье мы будем рассчитывать на поддержку наших болельщиков и на молитвы нашего народа. В последнее время я получил много писем критики в свой адрес по поводу состава, который сформировал на игры против Украины и Исландии. Но вы не дождетесь, чтобы я шел у кого-либо на поводу. Критикуйте меня, но не критикуйте тех игроков, которых я вызвал на матчи отбора ЧМ-2018.





ИСТОРИЯ ПРОТИВОСТОЯНИЙ





Сборные Украины и Турции шесть раз пересекались между собой. Четырежды команды встречались рамках товарищеских матчей. Украинцы лишь раз одержали победу, потерпели четыре поражения и однажды была зафиксирована ничья.





Турция – Украина 2:0 (Товарищеский матч 2012)

Украина – Турция 0:3 (Товарищеский матч 2009)

Украина – Турция 0:1 (Отборочный матч ЧМ-2006)

Турция – Украина 0:3 (Отборочный матч ЧМ-2006)

Турция – Украина 0:0 (Товарищеский матч 2003)

Турция – Украина 3:2 (Товарищеский матч 1996)





ТУРНИРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ





После первого тура в группе І царит полное равноправие. Сборная Украины сыграла вничью с Исландией 1:1. С таким же счетом завершились матчи между Турцией и Хорватией, а также Финляндией и Косово. Теперь у всех команд по одному очку.













Ранее сообщалось, что сборная Украины вызвала ажиотаж в Турции по прилету.



