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Спорт
Футбол
6 октября 16, 21:15
Турция - Украина: анонс, где смотреть матч отбора ЧМ-2018
Турция-Украина
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Сборная Украины проведет свой второй матч отбора к чемпионату мира-2018 на выезде против Турции.
Поединок состоится в четверг, 6 октября, в городке Конья.

Матч Турция - Украина. Начало встречи в 21:45.

ТВ-МЕНЮ

Украинские болельщики смогут посмотреть поединок команды Андрея Шевченко в прямом эфире на телеканале "Украина". Кроме того, игру со стадиона "Торку Арена" будут транслировать каналы "Футбол 1" и "Матч! Футбол 1".

БУКМЕКЕРЫ

По мнению букмекеров, сборная Украины считается аутсайдером предстоящего противостояния, хотя и оценивают ее шансы на успех достаточно высоко. Коэффициент на победу Турции составляет 2.15, тогда как котировки на выигрыш украинцев равны 3.5. Ничья оценивается показателем 3.3.

ЛЮДИ В ЧЕРНОМ

Как сообщал "Обозреватель", УЕФА порадовал сборную Украины, назначив на матч с Турцией фартового для "желто-синих" арбитра. Европейский футбольный союз поставил судить игру в Конье немца Мануэля Грефе.



Помогать ему на линиях будут Торстен Шиффнер и Хольгер Хеншель, резервный судья - Марк Фритц (все - Германия). Наблюдатель арбитража - чех Вацлав Крондль.
За последние несколько лет 43-летний рефери из Германии дважды судил матчи с участием сборной Украины. В квалификации на чемпионат мира-2014 немец обслуживал поединок в Подгорице, когда наша команда разгромила Черногорию со счетом 4:0.

А 2009 году при судействе Грефе сборная Украины (U-19) обыграла в полуфинале чемпионата Европы Сербию (3:1).

СЛОВА ТРЕНЕРОВ

Андрей Шевченко

"В сборной Украины идет омоложение команды. Будет много интересных тактических моментов, ведь обе команды обновляются и пытаются двигаться вперед. Если будет хорошая игра и будет победа — мы будем довольны, если будет хорошая игра и будет одно очко — мы будем удовлетворены

Фатих Терим

"В Конье мы будем рассчитывать на поддержку наших болельщиков и на молитвы нашего народа. В последнее время я получил много писем критики в свой адрес по поводу состава, который сформировал на игры против Украины и Исландии. Но вы не дождетесь, чтобы я шел у кого-либо на поводу. Критикуйте меня, но не критикуйте тех игроков, которых я вызвал на матчи отбора ЧМ-2018.

ИСТОРИЯ ПРОТИВОСТОЯНИЙ

Сборные Украины и Турции шесть раз пересекались между собой. Четырежды команды встречались рамках товарищеских матчей. Украинцы лишь раз одержали победу, потерпели четыре поражения и однажды была зафиксирована ничья.

Турция – Украина 2:0 (Товарищеский матч 2012)
Украина – Турция 0:3 (Товарищеский матч 2009)
Украина – Турция 0:1 (Отборочный матч ЧМ-2006)
Турция – Украина 0:3 (Отборочный матч ЧМ-2006)
Турция – Украина 0:0 (Товарищеский матч 2003)
Турция – Украина 3:2 (Товарищеский матч 1996)

ТУРНИРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

После первого тура в группе І царит полное равноправие. Сборная Украины сыграла вничью с Исландией 1:1. С таким же счетом завершились матчи между Турцией и Хорватией, а также Финляндией и Косово. Теперь у всех команд по одному очку.



Ранее сообщалось, что сборная Украины вызвала ажиотаж в Турции по прилету.

Источник: obozrevatel
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