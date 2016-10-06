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Футбол
6 октября 16, 15:57
Андрей Шевченко попал в символическую сборную тренеров
Андрей Шевченко
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УЕФА составил символическую сборную из тренеров

УЕФА сформировал символическую сборную из тренеров, которые работают с национальными командами в нынешнем отборочном цикле ЧМ-2018.

В команду попал Андрей Шевченко, ранее являвшийся игроком сборной Украины, а сейчас возглавляющий украинскую национальную команду.

Сборная тренеров сборных:

Вратарь: Хулен Лопетеги (Испания).

Защитники: Данни Блинд (Нидерланды), Гарет Саутгейт (Англия), Ларс Ольсен (Дания, тренирует Фарерские острова), Фатих Терим (Турция).

Полузащитники: Гордон Страчан (Шотландия), Мартин О'Нил (Северная Ирландия, тренирует Ирландию), Дидье Дешам (Франция), Роберт Просинечки (ЮгославияХорватия, тренирует Азербайджан).

Нападающие: Андрей Шевченко (Украина), Марьян Пахарь (Латвия).

Напомним, что сегодня в Конье сборной Украины предстоит встретиться в отборочном поединке ЧМ-2018 с Турцией. Начало матча в 21:45.
UA-Football
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