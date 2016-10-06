Сборная Украины по футзалу осталась в топ-10 лучших

Сегодня, 6 октября, был обновлен рейтинг футзальных сборных, впервые после окончания чемпионата мира в Колумбии.

Отметим, что ЧМ-2016 не внес больших корректив в топ-10, но все же такие есть. Возглавила рейтинг сборная Бразилии, которая сместила Испанию, также на одну строчку поднялся триумфатор "мундиаля" сборная Аргентины, но не сумела опередить своего соперника по финалу - сборную России, и приходиться довольствоваться четвертой ступенькой.

Сборная Украины, как и до первенства в Колумбии, продолжает занимать восьмую позицию. Однако ее позиции не так крепки, и в любой момент нашу сборную готовы подвинуть сборные Казахстана и Азербайджана. Особо отметим Казахстан, который ворвался в топ-10 стремительно преодолев сразу шесть позиций.