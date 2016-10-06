Джанлуиджи Буффон: Испания горит желанием отомстить

Голкипер сборной Италии Джанлуиджи Буффон накануне оборочного матча ЧМ-2018 с Испанией вспомнил о победе "Скуадры Адзурры" над будущим соперником в 1/8 финала Евро-2016.

"Испания горит желанием отомстить нам. Сейчас у нас уже новые команды, но соперник, конечно, не забыл о поражении на Евро-2016. Для победы мы должны продемонстрировать единство и силу духа", - приводит слова Буффона Marca.

Напомним, что отборочный матч ЧМ-2018 между сборными Италии и Испании состоится в четверг, 6 октября. Начало в 21:45.