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Спорт
Футбол
6 октября 16, 14:04
Джанлуиджи Буффон: Испания горит желанием отомстить
Джанлуиджи Буффон
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Вратарь сборной Италии Джанлуиджи Буффон - о матче с Испанией

Голкипер сборной Италии Джанлуиджи Буффон накануне оборочного матча ЧМ-2018 с Испанией вспомнил о победе "Скуадры Адзурры" над будущим соперником в 1/8 финала Евро-2016.

"Испания горит желанием отомстить нам. Сейчас у нас уже новые команды, но соперник, конечно, не забыл о поражении на Евро-2016. Для победы мы должны продемонстрировать единство и силу духа", - приводит слова Буффона Marca.

Напомним, что отборочный матч ЧМ-2018 между сборными Италии и Испании состоится в четверг, 6 октября. Начало в 21:45.
UA-Football
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