Трансляция матча отбора ЧМ-2018 Турция - Украина

В четверг, 6 октября, в Конье состоится матч второго тура квалификации Чемпионата мира-2018 между сборными Турции и Украины.

Оба соперника подходят к очному противостоянию с абсолютно одинаковыми показателями, как и все другие участники отборочной группы, завершившие первые матчи с идентичными ничейными результатами. Сборная Украины в первом поединке, который стал дебютным для Андрея Шевченко во главе команды, на своем поле сыграла вничью с Исландией - 1:1, а Турция с таким же результатом на выезде разошлась миром с Хорватией.

Сможет ли сборная Украины в матче с Турцией добыть свою первую победу в отборочном цикле ЧМ-2018, смотрите в прямом эфире в Украине на телеканалах Футбол 1 и Украина. Начало матча в 21:45.

Также прямую онлайн видеотрансляцию матча квалификации ЧМ-2018 Турция - Украина будут проводить:

Англия - SKY GO Extra, Sky Sports Red Button, Sky Go UK

Франция - Foot+

Германия - TeleClub Sport Live, Sky Go Deutschland, Sky Sport 1 HD

Испания - Movistar+, Canal+ Multideporte 2

Хорватия - Sportklub 4 Croatia

Исландия - Stöð 2 Sport 2

Польша - Polsat Sport News, IPLA

Румыния - Digi Sport 2 Romania

США - ESPN Deportes USA TV, ESPN3 USA, WatchESPN

Канада - Sportsnet World Now