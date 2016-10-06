Трансляция матча отбора ЧМ-2018 Турция - Украина

В четверг, 6 октября, в Конье состоится матч второго тура квалификации Чемпионата мира-2018 между сборными Турции и Украины.
Оба соперника подходят к очному противостоянию с абсолютно одинаковыми показателями, как и все другие участники отборочной группы, завершившие первые матчи с идентичными ничейными результатами. Сборная Украины в первом поединке, который стал дебютным для Андрея Шевченко во главе команды, на своем поле сыграла вничью с Исландией - 1:1, а Турция с таким же результатом на выезде разошлась миром с Хорватией.
Сможет ли сборная Украины в матче с Турцией добыть свою первую победу в отборочном цикле ЧМ-2018, смотрите в прямом эфире в Украине на телеканалах Футбол 1 и Украина. Начало матча в 21:45.
Также прямую онлайн видеотрансляцию матча квалификации ЧМ-2018 Турция - Украина будут проводить:Турция - Idman TV, TV 8
Всего за свою историю Турция и Украина провели между собой шесть матчей, и пока преимущество по личным встречам на стороне будущих соперников "Сине-желтых": четыре победы, одна ничья и одно поражение. Правда, трижды турецкая сборная обыграла украинцев в товарищеских встречах, а еще одна их победа в отборе ЧМ-2006 не имела для нас турнирного значения, поскольку подопечные Олега Блохина на том момент уже завоевали путевку в финальную часть мирового первенства. В той же квалификации сборная Украина добыла пока единственную победу над турками, разгромив соперника на выезде со счетом 3:0. Два гола в том поединке на свой счет записал нынешний наставник украинской национальной команды Андрей Шевченко.