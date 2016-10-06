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Спорт
Футбол
6 октября 16, 12:34
Трансляция матча отбора ЧМ-2018 Турция - Украина
Сборная Украины
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Где покажут матч отборочного этапа Чемпионата мира 2018 Турция - Украина онлайн.

В четверг, 6 октября, в Конье состоится матч второго тура квалификации Чемпионата мира-2018 между сборными Турции и Украины.

Оба соперника подходят к очному противостоянию с абсолютно одинаковыми показателями, как и все другие участники отборочной группы, завершившие первые матчи с идентичными ничейными результатами. Сборная Украины в первом поединке, который стал дебютным для Андрея Шевченко во главе команды, на своем поле сыграла вничью с Исландией - 1:1, а Турция с таким же результатом на выезде разошлась миром с Хорватией.

Сможет ли сборная Украины в матче с Турцией добыть свою первую победу в отборочном цикле ЧМ-2018, смотрите в прямом эфире в Украине на телеканалах Футбол 1 и Украина. Начало матча в 21:45.

Также прямую онлайн видеотрансляцию матча квалификации ЧМ-2018 Турция - Украина будут проводить:

Турция - Idman TV, TV 8 
Англия - SKY GO Extra, Sky Sports Red Button, Sky Go UK 
 Франция - Foot+ 
Германия - TeleClub Sport Live, Sky Go Deutschland, Sky Sport 1 HD 
Испания - Movistar+, Canal+ Multideporte 2 
Хорватия - Sportklub 4 Croatia 
Исландия - Stöð 2 Sport 2 
Польша - Polsat Sport News, IPLA 
Румыния - Digi Sport 2 Romania 
США - ESPN Deportes USA TV, ESPN3 USA, WatchESPN 
Канада - Sportsnet World Now 
Бразилия - ESPN Brasil

Всего за свою историю Турция и Украина провели между собой шесть матчей, и пока преимущество по личным встречам на стороне будущих соперников "Сине-желтых": четыре победы, одна ничья и одно поражение. Правда, трижды турецкая сборная обыграла украинцев в товарищеских встречах, а еще одна их победа в отборе ЧМ-2006 не имела для нас турнирного значения, поскольку подопечные Олега Блохина на том момент уже завоевали путевку в финальную часть мирового первенства. В той же квалификации сборная Украина добыла пока единственную победу над турками, разгромив соперника на выезде со счетом 3:0. Два гола в том поединке на свой счет записал нынешний наставник украинской национальной команды Андрей Шевченко.
UA-Football
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