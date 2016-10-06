Трансляция матча отбора ЧМ-2018 Италия - Испания

В четверг, 6 октября, в Турине состоится матч второго тура квалификационного раунда Чемпионата мира-2018 между сборными Италии и Испании.

Последняя встреча этих команд состоялась три месяца назад на стадии 1/8 финала Евро-2016. Тогда "Скуадра Адзурра" еще под руководством Антонио Конте одержала победу над командой Висенте Дель Боске со счетом 2:0. Теперь же итальянцам и испанцам уже во главе с новыми тренерами придется побороться за первое место в отборочной группе, которое дает прямую путевку на ЧМ-2018, чтобы избежать дополнительной квалификации в виде матчей плей-офф.

Сумеет ли сборная Испании взять реванш у Италии за поражение на Чемпионате Европы, смотрите в прямом эфире в Украине на телеканале Футбол 2. Начало матча в 21:45.

Также прямую онлайн видеотрансляцию матча квалификации ЧМ-2018 Италия - Испания будут проводить:

Испания - TVE La 1

Англия - ITV 4 UK

Франция - RTL Nitro, Canal+ Décalé

Германия - RTL Nitro

Португалия - Sport TV1

Польша - Polsat Sport, IPLA

Словакия - Sport 1 CZ/SK

Венгрия - Sport 1 Hungary