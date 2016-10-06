Трансляция матча отбора ЧМ-2018 Италия - Испания

В четверг, 6 октября, в Турине состоится матч второго тура квалификационного раунда Чемпионата мира-2018 между сборными Италии и Испании.
Последняя встреча этих команд состоялась три месяца назад на стадии 1/8 финала Евро-2016. Тогда "Скуадра Адзурра" еще под руководством Антонио Конте одержала победу над командой Висенте Дель Боске со счетом 2:0. Теперь же итальянцам и испанцам уже во главе с новыми тренерами придется побороться за первое место в отборочной группе, которое дает прямую путевку на ЧМ-2018, чтобы избежать дополнительной квалификации в виде матчей плей-офф.
Сумеет ли сборная Испании взять реванш у Италии за поражение на Чемпионате Европы, смотрите в прямом эфире в Украине на телеканале Футбол 2. Начало матча в 21:45.
Также прямую онлайн видеотрансляцию матча квалификации ЧМ-2018 Италия - Испания будут проводить:Италия - RAI Uno
Напомним, что сборные Италии и Испании начали отборочный цикл ЧМ-2018 с побед: команда Джампьеро Вентуры на выезде обыграла со счетом 3:1 Израиль, а подопечные Хулена Лопетеги на своем поле разгромили 8:0 Лихтенштейн.
Всего за свою историю сборные Италии и Испании провели между собой 44 матча, и сейчас небольшое преимущество в очных поединках на стороне "Скуадры Адзурры": 15 побед, 17 ничьих и 12 поражений.
За текстовой онлайн-трансляцией матча квалификации ЧМ-2018 Италия - Испания следите на UA-Футбол.Оцените этот материал Голосов 1 Джампьеро Вентура Испания Италия телетрансляции Хулен Лопетеги ЧМ-2018 Новости по теме Чемпионат мира 2018