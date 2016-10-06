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Спорт
Футбол
6 октября 16, 11:17
Трансляция матча отбора ЧМ-2018 Италия - Испания
Италия
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Где покажут матч отборочного этапа Чемпионата мира 2018 Италия - Испания онлайн.

В четверг, 6 октября, в Турине состоится матч второго тура квалификационного раунда Чемпионата мира-2018 между сборными Италии и Испании.

Последняя встреча этих команд состоялась три месяца назад на стадии 1/8 финала Евро-2016. Тогда "Скуадра Адзурра" еще под руководством Антонио Конте одержала победу над командой Висенте Дель Боске со счетом 2:0. Теперь же итальянцам и испанцам уже во главе с новыми тренерами придется побороться за первое место в отборочной группе, которое дает прямую путевку на ЧМ-2018, чтобы избежать дополнительной квалификации в виде матчей плей-офф.

Сумеет ли сборная Испании взять реванш у Италии за поражение на Чемпионате Европы, смотрите в прямом эфире в Украине на телеканале Футбол 2. Начало матча в 21:45.

Также прямую онлайн видеотрансляцию матча квалификации ЧМ-2018 Италия - Испания будут проводить:

Италия - RAI Uno 
Испания - TVE La 1 
Англия - ITV 4 UK 
Франция - RTL Nitro, Canal+ Décalé 
Германия - RTL Nitro 
Португалия - Sport TV1 
Польша - Polsat Sport, IPLA 
Словакия - Sport 1 CZ/SK 
Венгрия - Sport 1 Hungary 
США - Fox Sports GO, Fox Sports 1 USA, Fox Soccer 2GO USA

Напомним, что сборные Италии и Испании начали отборочный цикл ЧМ-2018 с побед: команда Джампьеро Вентуры на выезде обыграла со счетом 3:1 Израиль, а подопечные Хулена Лопетеги на своем поле разгромили 8:0 Лихтенштейн.

Всего за свою историю сборные Италии и Испании провели между собой 44 матча, и сейчас небольшое преимущество в очных поединках на стороне "Скуадры Адзурры": 15 побед, 17 ничьих и 12 поражений.

За текстовой онлайн-трансляцией матча квалификации ЧМ-2018 Италия - Испания следите на UA-Футбол.

Оцените этот материал Голосов 1 Джампьеро Вентура Испания Италия телетрансляции Хулен Лопетеги ЧМ-2018 Новости по теме Чемпионат мира 2018


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