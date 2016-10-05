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Спорт
Футбол
5 октября 16, 17:50
Денис Бойко:Если выполним установки тренера - победим Турцию
Денис Бойко
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Голкипер - о ближайшем матче сборной

Голкипер сборной Украины Денис Бойко поделился ожиданиями от матча с Турцией.

"У них сильная команда, но мы должны смотреть на свою игру и от этого отталкиваться. Если мы покажем тот уровень футбола, в который можем играть и выполним все установки главного тренера, то, думаю, мы победим и все будет хорошо", - сказал Бойко в эфире канала "Футбол 1".

Напомним, что матч Турция - Украина состоится 6 октября в Конье. Начало поединка в 21.45. UA-Футбол проведет текстовую онлайн-транслцию данного матча.
UA-Football
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