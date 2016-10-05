Александр Зинченко: Сборная Турции - очень агрессивная

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко рассказал, что думает о предстоящем выездном матче отборочного цикла ЧМ-2018 против Турции, который состоится завтра в Конье.

— Наверняка вы уже изучили сборную Турции. Какую оценку ты мог бы дать этому сопернику?

— Нынешняя сборная Турции — очень агрессивная команда, которая отлично играет на контратаках и при этом с максимальной агрессией действует в середине поля. Это первое, что бросается в глаза. Так что в четверг нас ждет большое количество борьбы и единоборств. Кто выиграет эту борьбу, кто будет лучше действовать на подборах, тот и победит.

— Много ли матчей с участием сборной Турции вы посмотрели?

— Конечно. Но, в то же время, мы не смотрели эти поединки целиком — тренеры в подготовленной видеонарезке делали акцент на основных компонентах игры сборной Турции. Пока не хотелось бы ничего больше говорить. В частности, о слабых сторонах турецкой сборной, которые у нее, безусловно, есть. В четверг всё увидите.

— Насколько вас беспокоит фактор турецких болельщиков, которые просто неистово поддерживают все свои команды в домашних матчах?

— Мы уже не маленькие мальчики, а профессионалы. Все прекрасно понимают, что любая игра на выезде — это, прежде всего, давление со стороны болельщиков команды соперника, и мы должны быть к этому готовы. Надеюсь, давление турецких трибун не будет мешать нам реализовать план на игру.

— Но лично тебе еще не приходилось ранее сталкиваться с поддержкой турецких болельщиков на их стадионах?

— Нет, это будет первый мой такой опыт.

— Со стратегической точки зрения, что является для сборной Украины задачей-минимум в матчах с Турцией и Косово?

— Набрать шесть очков.