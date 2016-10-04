Александр Паляница: Фонсека оставил неприятное впечатление

Бывший нападающий "Днепра" Александр Паляница прокомментировал решение Паулу Фонсеки запретить арендованным игрокам "Зари" играть против "Шахтера".

- До сих пор Паулу Фонсека держал имидж вежливого дипломата. Однако во время скандала с арендованными игроками этот тренер оставил неприятное впечатление. Он упрекнул "Зарю в том, что если бы не его игроки, то луганчане не были бы вторыми в турнирной таблице чемпионата Украины.

Знаете, об этом вправе говорить Мирча Луческу, который действительно имел отношение к воспитанию этих футболистов. А что Фонсека? Он работает в "Шахтере" несколько месяцев и раньше ничего не слышал о Караваеве, Петряке или Гречишкине. Не он их воспитывал. Потому не имел права так говорить, - сказал Паляница.