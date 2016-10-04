Бауса считает, что Дибала может играть как Месси

Главный тренер сборной Аргентины Эдгардо Бауса заявил, что нападающий "Ювентуса" и "альбиселесте" Пауло Дибала способен играть на равных с партнером по национальной команде Лионелем Месси.

"Дибала, смотря на его позицию и статистику, вполне может играть как Месси. Пауло - игрок, который может менять игру. Он значительно вырос за последние шесть месяцев, стал ключевым игроком, если взглянуть на его результативность.

Он в отличной форме и мы должны этим пользоваться", - цитирует Баусу Tyc Sports.

Отметим, что 22-летний аргентинец в этом сезоне сыграл за "Ювентус" 8 матчей, забил два гола и отдал две голевые передачи.

Напомним, что Месси пропустит ближайшие игры Аргентины против Перу и Парагвая из-за травмы.