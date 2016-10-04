Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.12
USD
25.92
RUB
0.41
EUR
28.89
USD
25.87
RUB
0.41
EUR
29.29
USD
26.09
RUB
0.42
Спорт
Футбол
4 октября 16, 18:04
Бауса считает, что Дибала может играть как Месси
Дибала
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Игрок значительно вырос за последние полгода, считает тренер

Главный тренер сборной Аргентины Эдгардо Бауса заявил, что нападающий "Ювентуса" и "альбиселесте" Пауло Дибала способен играть на равных с партнером по национальной команде Лионелем Месси.

"Дибала, смотря на его позицию и статистику, вполне может играть как Месси. Пауло - игрок, который может менять игру. Он значительно вырос за последние шесть месяцев, стал ключевым игроком, если взглянуть на его результативность.

Он в отличной форме и мы должны этим пользоваться", - цитирует Баусу Tyc Sports.

Отметим, что 22-летний аргентинец в этом сезоне сыграл за "Ювентус" 8 матчей, забил два гола и отдал две голевые передачи.

Напомним, что Месси пропустит ближайшие игры Аргентины против Перу и Парагвая из-за травмы.
UA-Football
Ещё по теме:
Месси уходит из сборной Аргентины
Хавьер Маскерано и Серхио Агуэро ушли из сборной Аргентины
Гонсало Игуаин: Надеюсь, сезон в Юве получится прекрасным
Видео: Месси забил шикарный гол в первом туре Ла Лиги
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Александр Паляница: Фонсека оставил неприятное впечатление
noimageМарлос тренируется индивидуально
noimageАндерлехт получит Теодорчика за 3 миллиона евро
noimageШевченко вызвал Караваева в сборную Украины
noimageКараваев заменит Цыганкова в сборной Украины
Лента новостей
Загрузка...