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Спорт
Футбол
3 октября 16, 18:53
Караваев заменит Цыганкова в сборной Украины
Александр Караваев
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Полузащитник "Динамо" получил травму

Полузащитник "Динамо " Виктор Цыганков покинет расположение сборной Украины из-за травмы. Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер украинской команды Андрей Шевченко.

- Мы вызвали Цыганкова. Вчера он забил мяч, но сегодня утром он приехал с повреждением. Ему сделали УЗИ и, скорее всего, не сыграет в этих двух матчах.

Так что, мы будем вызывать ещё одного игрока. Мы получили результаты обследования буквально перед пресс- конференцией. Вызовем, скорее всего, Караваева, - сказал Шевченко.
UA-Football
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