Караваев заменит Цыганкова в сборной Украины

Полузащитник "Динамо " Виктор Цыганков покинет расположение сборной Украины из-за травмы. Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер украинской команды Андрей Шевченко.

- Мы вызвали Цыганкова. Вчера он забил мяч, но сегодня утром он приехал с повреждением. Ему сделали УЗИ и, скорее всего, не сыграет в этих двух матчах.

Так что, мы будем вызывать ещё одного игрока. Мы получили результаты обследования буквально перед пресс- конференцией. Вызовем, скорее всего, Караваева, - сказал Шевченко.