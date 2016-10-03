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Спорт
Футбол
3 октября 16, 17:18
Марко Ройс приступил к индивидуальным тренировкам
Марко Ройс
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Хавбек занимался под присмотром физиотерапевта

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Марко Ройс возобновил тренировки по индивидуальной программе после 5-месячного лечения травмы паха.

По информации RuhrNachrichten, 27-летний футболист вчера провел индивидуальное занятие, за которым следил физиотерапевт.

Пока точных сроков возвращения игрока на поле не объявляют, однако наставник "шмелей" Тухель отмечает прогресс в реабилитации Марко, информирует издание.

Напомним, что Ройс травмировал пах в мае прошлого года во время матча в финале Кубка Германии против "Баварии" (0:0, во пен. 3:4), из-за чего пропустил Евро-2016.

В прошлом сезоне он сыграл за дортмундцев 43 матча и забил 23 гола.
UA-Football
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