Марко Ройс приступил к индивидуальным тренировкам

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Марко Ройс возобновил тренировки по индивидуальной программе после 5-месячного лечения травмы паха.

По информации RuhrNachrichten, 27-летний футболист вчера провел индивидуальное занятие, за которым следил физиотерапевт.

Пока точных сроков возвращения игрока на поле не объявляют, однако наставник "шмелей" Тухель отмечает прогресс в реабилитации Марко, информирует издание.

Напомним, что Ройс травмировал пах в мае прошлого года во время матча в финале Кубка Германии против "Баварии" (0:0, во пен. 3:4), из-за чего пропустил Евро-2016.

В прошлом сезоне он сыграл за дортмундцев 43 матча и забил 23 гола.



