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Спорт
Футбол
3 октября 16, 16:42
Палермо продают китайцам
Палермо
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Сицилийский клуб сменит владельца

Президент "Палермо" Маурицио Дзампарини сообщил, что в течение месяца продаст клуб китайским инвесторам.

"Я люблю игру и люблю "Палермо". Но я устал. Устал не от футбола, а от того, как им управляют. Пришло время подумать о необходимости разработки нового плана.

С Палермо я написал долгую и славную историю, я хочу передать клуб в хорошие руки. Мы имеем дело с группой инвесторов, которая четко представляет будущее клуба и цели, которые должны быть достигнуты.

Их проект заключается в строительстве стадиона, спортивного центра и покупке контрольного пакета акций клуба", - приводит слова Дзампарини Corriere dello Sport.

Напомним, что Дзампарини является владельцем "Палермо" с 2002 года.
UA-Football
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