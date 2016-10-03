Палермо продают китайцам

Президент "Палермо" Маурицио Дзампарини сообщил, что в течение месяца продаст клуб китайским инвесторам.

"Я люблю игру и люблю "Палермо". Но я устал. Устал не от футбола, а от того, как им управляют. Пришло время подумать о необходимости разработки нового плана.

С Палермо я написал долгую и славную историю, я хочу передать клуб в хорошие руки. Мы имеем дело с группой инвесторов, которая четко представляет будущее клуба и цели, которые должны быть достигнуты.

Их проект заключается в строительстве стадиона, спортивного центра и покупке контрольного пакета акций клуба", - приводит слова Дзампарини Corriere dello Sport.

Напомним, что Дзампарини является владельцем "Палермо" с 2002 года.