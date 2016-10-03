Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
28.95
USD
25.94
RUB
0.41
EUR
29.11
USD
25.91
RUB
0.42
EUR
29.33
USD
26.12
RUB
0.41
Спорт
Футбол
3 октября 16, 14:37
Ювентус подпишет Витселя в январе
Витсель
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Аксель Витсель продолжит карьеру в туринском клубе

Генеральный директор "Ювентуса" Джузеппе Маротта подтвердил, что туринский клуб не отказался от идеи подписания полузащитника "Зенита" Акселя Витселя.

"Витсель сейчас находится в простом положении, поскольку у него истекает контракт. Постараемся подписать его в январе или июне", - приводит слова Маротты Football Italia.

Напомним, что в последний день летнего трансферного окна "Ювентус" договорился о покупке Витселя за 18 миллионов евро плюс 2 миллиона бонусов, однако главный тренер "Зенита" Мирча Луческу заблокировал переход бельгийца, поскольку клуб не сумел найти замены игроку.
UA-Football
Ещё по теме:
Луческу заберет в Зенит Луиса Адриано
Сергей Палкин: Переговоров с Зенитом у нас нет
Интер также претендует на Витселя
Лестер встал в очередь за Витселем
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Зидан о кризисе в Реале
noimageАндрей Ярмоленко: Хочу поаплодировать Зирке за ​​игру
noimageЛуис Энрике: Во втором тайме мы едва не вырвали ничью
noimageИньеста: Было бы приятно выиграть в 600-м матче за Барсу
noimageШевченко огласил состав сборной на матчи с Турцией и Косово
Лента новостей
Загрузка...