Ювентус подпишет Витселя в январе

Генеральный директор "Ювентуса" Джузеппе Маротта подтвердил, что туринский клуб не отказался от идеи подписания полузащитника "Зенита" Акселя Витселя.

"Витсель сейчас находится в простом положении, поскольку у него истекает контракт. Постараемся подписать его в январе или июне", - приводит слова Маротты Football Italia.

Напомним, что в последний день летнего трансферного окна "Ювентус" договорился о покупке Витселя за 18 миллионов евро плюс 2 миллиона бонусов, однако главный тренер "Зенита" Мирча Луческу заблокировал переход бельгийца, поскольку клуб не сумел найти замены игроку.