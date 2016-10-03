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3 октября 16, 14:13
Зидан о кризисе в Реале
Зидан
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Тренер "Реала" Зинедин Зидан - о ничьей с "Эйбаром"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан дал комментарий по поводу ничьей с "Эйбаром", которая стала уже третьей подряд в чемпионате Испании.

"Кризиса в команде нет, но мы должны найти выход из сложившейся ситуации. Нам нужно усерднее работать и играть более интенсивно с первых минут. Мы делали это раньше, однако сейчас не демонстрируем такой игры. Это единственное, что нам нужно улучшить, чтобы исправить ситуацию", - приводит слова Зидана AS.

Напомним, что матч седьмого тура Примеры между "Реалом" и "Эйбаром" завершился вничью 1:1.
UA-Football
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