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Спорт
Футбол
3 октября 16, 12:14
Андрей Ярмоленко: Хочу поаплодировать Зирке за ​​игру
Ярмоленко
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Хавбек - о вчерашнем поединке

Капитан "Динамо" Андрей Ярмоленко в эфире программы "Профутбол" коротко прокомментировал игру команды в победном поединке с "Зиркой".

"Я не могу забить уже довольно долго, и, честно говоря, не знаю, в чем причина. Думал брать беговой работой - все равно не помогает. Но ничего страшного, будем работать дальше.

Хочу поаплодировать "Зирке" за такую ​​игру. Они приехали в Киев не обороняться всем составом, а также пытались прессинговать нас. Думаю, такой футбол нравится болельщикам, и видно, что они хотят играть красиво, в пас. Была хорошая игра ", - сказал Ярмоленко.
UA-Football
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