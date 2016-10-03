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Спорт
Футбол
3 октября 16, 12:14
Луис Энрике: Во втором тайме мы едва не вырвали ничью
Луис Энрике
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Тренер "Барселоны" Луис Энрике - о поражении от "Сельты"

Главный тренер "Барселоны" Луис Энрике прокомментировал поражение от "Сельты" в матче чемпионата Испании.

"В первом тайме мы проиграли все единоборства, но сопротивлялись до 20-й минуты. То, что мы проигрывали 0:3 после первой половины встречи, казалось приговором, однако благодаря нашей игре во втором тайме мы едва не вырвали ничью.

Безусловно, я беру на себя ответственность за такой результат. Сейчас уже легко говорить об ошибках. Мы должны и будем прибавлять", - приводит слова Энрике Tmw.

Напомним, что в матче седьмого тура Примеры "Сельта" обыграла "Барселону" со счетом 4:3.
UA-Football
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