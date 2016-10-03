Луис Энрике: Во втором тайме мы едва не вырвали ничью

Главный тренер "Барселоны" Луис Энрике прокомментировал поражение от "Сельты" в матче чемпионата Испании.

"В первом тайме мы проиграли все единоборства, но сопротивлялись до 20-й минуты. То, что мы проигрывали 0:3 после первой половины встречи, казалось приговором, однако благодаря нашей игре во втором тайме мы едва не вырвали ничью.

Безусловно, я беру на себя ответственность за такой результат. Сейчас уже легко говорить об ошибках. Мы должны и будем прибавлять", - приводит слова Энрике Tmw.

Напомним, что в матче седьмого тура Примеры "Сельта" обыграла "Барселону" со счетом 4:3.