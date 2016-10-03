Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
28.95
USD
25.94
RUB
0.41
EUR
29.12
USD
25.91
RUB
0.42
EUR
29.33
USD
26.12
RUB
0.41
Спорт
Футбол
3 октября 16, 12:12
Иньеста: Было бы приятно выиграть в 600-м матче за Барсу
Иньеста
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Полузащитник "Барселоны" Андрес Иньеста - о поражении от "Сельты"

Полузащитника "Барселоны" Андреса Иньесту разочаровало поражение от "Сельты" в матче чемпионата Испании, который стал для игрока 600-м в составе каталонского клуба.

"Это было болезненное поражение, поскольку мы могли выйти на первое место в турнирной таблице. Три пропущенных гола в первом тайме обескуражили нас. Мы начали забивать во второй половине встречи, но это нам не помогло.

Испытываю смешанные чувства, было бы приятнее одержать победу в 600-м матче за "Барселону". Я выступаю здесь уже много лет и отлично себя чувствую в этом клубе. Надеюсь, что смогу еще многое сделать для команды", - приводит слова игрока официальный сайт клуба.

Напомним, что в матче седьмого тура Примеры "Сельта" обыграла "Барселону" со счетом 4:3.
UA-Football
Ещё по теме:
Барселона или Севилья: Ответный матч за Суперкубок Испании
Видео: Месси забил шикарный гол в первом туре Ла Лиги
Трансляция матча Барселона - Атлетико
Луис Энрике: Мы встретимся с претендентом на чемпионство
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Андрей Ярмоленко: Хочу поаплодировать Зирке за ​​игру
noimageЛуис Энрике: Во втором тайме мы едва не вырвали ничью
noimageШевченко огласил состав сборной на матчи с Турцией и Косово
noimageКаменюка: Во встрече с Шахтером надо прыгнуть выше головы
noimageВенгер о работе со сборной Англии
Лента новостей
Загрузка...