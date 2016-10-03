Иньеста: Было бы приятно выиграть в 600-м матче за Барсу

Полузащитника "Барселоны" Андреса Иньесту разочаровало поражение от "Сельты" в матче чемпионата Испании, который стал для игрока 600-м в составе каталонского клуба.

"Это было болезненное поражение, поскольку мы могли выйти на первое место в турнирной таблице. Три пропущенных гола в первом тайме обескуражили нас. Мы начали забивать во второй половине встречи, но это нам не помогло.

Испытываю смешанные чувства, было бы приятнее одержать победу в 600-м матче за "Барселону". Я выступаю здесь уже много лет и отлично себя чувствую в этом клубе. Надеюсь, что смогу еще многое сделать для команды", - приводит слова игрока официальный сайт клуба.

Напомним, что в матче седьмого тура Примеры "Сельта" обыграла "Барселону" со счетом 4:3.