Шевченко огласил состав сборной на матчи с Турцией и Косово

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко огласил список игроков, вызванных для подготовки к матчам против команд Турции и Косово в рамках отбора к ЧМ-2018.

Вратари: Андрей Пятов ("Шахтер", Донецк), Денис Бойко ("Малага", Испания), Алексей Шевченко ("Заря", Луганск)

Защитники: Александр Кучер, Ярослав Ракицкий, Богдан Бутко, Иван Ордец (все - "Шахтер"), Евгений Хачериди ("Динамо", Киев), Эдуард Соболь ("Заря", Луганск), Артем Федецкий ("Дармштадт", Германия)

Полузащитники: Тарас Степаненко, Максим Малышев, Виктор Коваленко (все - "Шахтер"), Андрей Ярмоленко, Сергей Сидорчук, Сергей Рыбалка, Виктор Цыганков (все - "Динамо"), Руслан Ротань ("Днепр"), Иван Петряк ("Заря"), Евгений Коноплянка ("Шальке", Германия), Александр Зинченко (ПСВ, Нидерланды), Евгений Шахов (ПАОК, Греция)

Нападающие: Роман Зозуля ("Бетис", Испания), Артем Кравец ("Гранада", Испания), Денис Баланюк ("Днепр").

Напомним, что матч со сборной Турции украинская команда проведет в городе Конья 6 октября, а с Косово сыграет 9 октября в Кракове.