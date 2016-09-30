Каменюка: Во встрече с Шахтером надо прыгнуть выше головы

Полузащитник "Зари" Никита Каменюка прокомментировал предстоящий матч против "Шахтера" в рамках 10-го тура чемпионата Украины.

- Мы очень серьезно настраиваемся на каждую игру, независимо от соперника. Наша цель - играть на победу в каждом матче. И, думаю, нам хватит сил, чтобы добиться в воскресенье положительного результата. По крайней мере, сделаем все возможное, чтобы порадовать хорошей игрой наш город и наших болельщиков. Уверен, сейчас никто не думает о медалях. В мыслях каждого футболиста "Зари" есть лишь желание выходить на каждую игру и добиваться максимального результата. В этом сезоне очень длинная турнирная дистанция, поэтому говорить о том, на каком месте сейчас находится команда и какой матч для чего важен, не имеет особого смысла.

Мы хотим выступить в этом сезоне лучше, подняться вверх по турнирной таблице. Но сейчас у нас есть промежуточные цели, а именно достижение положительного результата в каждой ближайшей игре. Во встрече с "Шахтером" необходимо прыгнуть выше головы, сыграть на максимуме своих возможностей. Только тогда можно рассчитывать на положительный результат. И, конечно, чтобы выиграть у столь сильного соперника, необходимо забивать, - сказал Каменюка.