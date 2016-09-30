Венгер о работе со сборной Англии

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер прокомментировал информацию о том, что он может возглавить сборную Англии.

"Сборная Англии? Сейчас для меня приоритетом является качественное исполнение своих обязанностей в "Арсенале". Это мой клуб. Но в один прекрасный день, если я буду свободен, почему бы и нет? Однако сейчас я сконцентрирован на работе в "Арсенале", - приводит слова Венгера Goal.com.

Ранее сообщалось, что Венгер является кандидатом на пост главного тренера сборной Англии после того, как из-за коррупционного скандала с этой должности был уволен Сэм Эллардайс.