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Спорт
Футбол
30 сентября 16, 16:47
Венгер о работе со сборной Англии
венгер
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Тренер "Арсенала" не думает о возможности поработать со сборной Англии

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер прокомментировал информацию о том, что он может возглавить сборную Англии.

"Сборная Англии? Сейчас для меня приоритетом является качественное исполнение своих обязанностей в "Арсенале". Это мой клуб. Но в один прекрасный день, если я буду свободен, почему бы и нет? Однако сейчас я сконцентрирован на работе в "Арсенале", - приводит слова Венгера Goal.com.

Ранее сообщалось, что Венгер является кандидатом на пост главного тренера сборной Англии после того, как из-за коррупционного скандала с этой должности был уволен Сэм Эллардайс.
UA-Football
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