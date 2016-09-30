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Футбол
30 сентября 16, 13:12
Милевский: В Динамо я зарабатывал 2 миллиона евро в год
Милевский
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Форвард рассказал о своей зарплате в Киеве

Экс-форвард киевского "Динамо" и сборной Украины рассказал сколько он зарабатывал в киевском клубе.

"Самая рекордная годовая зарплата? В "Динамо" я зарабатывал два миллиона евро в год. У меня есть миллион евро. Он лежит себе и лежит в банке. Это все, что осталось. Остальное прокутил. На свои четыре машины я потратил 500 тысяч долларов. Но сейчас уже ни одной нет в живых.

У меня был шанс сделать карьеру ярче. Но я ни о чем не жалею. Сейчас занимаюсь любимым делом. В последнее время настроение очень хорошее ", – сказал Милевский в эфире канала "Матч ТВ".
UA-Football
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