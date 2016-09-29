Трансляция матча Лиги Европы Шахтер - Брага

В четверг, 29 сентября, на "Львов Арене" состоится матч второго тура группового раунда Лиги Европы между "Шахтером" и "Брагой".

В гости к "Горнякам" приедет бывшая команда их нынешнего главного тренера Паулу Фонсеки. Лишь в прошлом сезоне "Шахтер" и "Брага" встречались в четвертьфинале Лиги Европы, и тогда успех праздновал донецкий клуб еще под руководством Мирчи Луческу. В первом поединке "Горняки" на выезде обыграли соперника со счетом 2:1, а в ответном матче команда Фонсеки была разгромлена 4:0.

Что продемонстрирует "Шахтер" уже во главе с Паулу Фонсекой в матче с "Брагой", смотрите в прямом эфире в Украине на телеканалах Футбол 1 и Украина. Начало матча в 20:00.

Также прямую онлайн видеотрансляцию матча Лиги Европы "Шахтер" - "Брага" будут проводить:

Англия - BT Sport Live Streaming

Франция - beIN Sports MAX 9

Хорватия - Arena Sport 1

США - ESPN3 USA, Fox Soccer 2GO USA, WatchESPN

Канада - RDS 2, TSN3