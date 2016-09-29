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Спорт
Футбол
29 сентября 16, 16:39
Трансляция матча Лиги Европы Шахтер - Брага
Шахтер
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Где покажут матч Лиги Европы Шахтер - Брага.

В четверг, 29 сентября, на "Львов Арене" состоится матч второго тура группового раунда Лиги Европы между "Шахтером" и "Брагой".

В гости к "Горнякам" приедет бывшая команда их нынешнего главного тренера Паулу Фонсеки. Лишь в прошлом сезоне "Шахтер" и "Брага" встречались в четвертьфинале Лиги Европы, и тогда успех праздновал донецкий клуб еще под руководством Мирчи Луческу. В первом поединке "Горняки" на выезде обыграли соперника со счетом 2:1, а в ответном матче команда Фонсеки была разгромлена 4:0.

Что продемонстрирует "Шахтер" уже во главе с Паулу Фонсекой в матче с "Брагой", смотрите в прямом эфире в Украине на телеканалах Футбол 1 и Украина. Начало матча в 20:00.

Также прямую онлайн видеотрансляцию матча Лиги Европы "Шахтер" - "Брага" будут проводить:

Португалия - SIC 
Англия - BT Sport Live Streaming 
Франция - beIN Sports MAX 9 
Хорватия - Arena Sport 1 
США - ESPN3 USA, Fox Soccer 2GO USA, WatchESPN 
Канада - RDS 2, TSN3 
Бразилия - ESPN Brasil

Напомним, что групповой этап Лиги Европы этого сезона "Шахтер" начал с выездной победы 1:0 над турецким "Коньяспором", а "Брага" на своем поле сыграла вничью 1:1 с "Гентом".
UA-Football
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