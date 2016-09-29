Трансляция матча Лиги Европы Манчестер Юнайтед - Заря

В четверг, 29 сентября, на "Олд Траффорд" состоится матч второго тура группового этапа Лиги Европы между "Манчестер Юнайтед" и "Зарей".
В своем дебютном сезоне в групповом этапе Лиги Европы "Заря" попала в квартет, который по составу участников больше бы подходил Лиге Чемпионов. Во втором матче турнира луганская команда после упущенной на последних секундах победы над "Фенербахче" отправится в гости к одному из грандов английской Премьер-лиги, желающему реабилитироваться перед своими болельщиками за поражение от "Фейеноорда" в стартовой игре.
Насколько серьезно команда Жозе Моуриньо отнесется к выступлениям в Лиге Европы и какую игру продемонстрируют подопечные Юрия Вернидуба в поединке со звездным МЮ, смотрите в прямом эфире в Украине на телеканале Футбол 2. Начало матча в 22:05.
Также прямую онлайн видеотрансляцию матча Лиги Европы "Манчестер Юнайтед" - "Заря" будут проводить:Англия - BT Sport Live Streaming, BT Sport 2, BT Sport 4K UHD
Напомним, что в первом туре группового раунда Лиги Европы "Манчестер Юнайтед" проиграл "Фейеноорду" со счетом 0:1, а "Заря" сыграла вничью 1:1 с "Фенербахче".