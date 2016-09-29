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Спорт
Футбол
29 сентября 16, 15:13
Трансляция матча Лиги Европы Манчестер Юнайтед - Заря
Заря
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Где покажут матч Лиги Европы Манчестер Юнайтед - Заря.

В четверг, 29 сентября, на "Олд Траффорд" состоится матч второго тура группового этапа Лиги Европы между "Манчестер Юнайтед" и "Зарей".

В своем дебютном сезоне в групповом этапе Лиги Европы "Заря" попала в квартет, который по составу участников больше бы подходил Лиге Чемпионов. Во втором матче турнира луганская команда после упущенной на последних секундах победы над "Фенербахче" отправится в гости к одному из грандов английской Премьер-лиги, желающему реабилитироваться перед своими болельщиками за поражение от "Фейеноорда" в стартовой игре.

Насколько серьезно команда Жозе Моуриньо отнесется к выступлениям в Лиге Европы и какую игру продемонстрируют подопечные Юрия Вернидуба в поединке со звездным МЮ, смотрите в прямом эфире в Украине на телеканале Футбол 2. Начало матча в 22:05.

Также прямую онлайн видеотрансляцию матча Лиги Европы "Манчестер Юнайтед" - "Заря" будут проводить:

Англия - BT Sport Live Streaming, BT Sport 2, BT Sport 4K UHD 
Франция - beIN Sports 2 
Италия - Sky Calcio 3 
Португалия - Sport TV1 
 Турция - Tivibu Spor 3 
Польша - Eurosport Poland 
Словакия - RTL 2 Hungary 
Венгрия - RTL 2 Hungary 
 Канада - TSN4, RDS 2 
США - WatchESPN, Fox Soccer 2GO USA, Fox Sports 1 USA, Fox Sports GO, ESPN Deportes USA TV

Напомним, что в первом туре группового раунда Лиги Европы "Манчестер Юнайтед" проиграл "Фейеноорду" со счетом 0:1, а "Заря" сыграла вничью 1:1 с "Фенербахче".
UA-Football
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