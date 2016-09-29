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Спорт
Футбол
29 сентября 16, 13:02
Морозюк: Могли победить, хотя и ничья для нас позитивна
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Защитник - о прошедшем матче

Защитник "Динамо" Николай Морозюк поделился впечатлением от игры с "Бешикташем".

- Ничья - неплохой результат для "Динамо"?

- Честно? Если посмотреть на нашу игру, можно сказать, что это неплохой для нас результат. Мы неуверенно начали, была нервозность, а соперник не давал нам играть в свою игру. В перерыве тренер подсказал нам, что нужно делать, и во втором тайме мы не допускали тех ошибок, которые были в первом. Мы сыграли более раскрепощенно и уверенно. В концовке матча Ярмоленко потерял прекрасный момент. То есть мы могли и победить хотя и ничейный счет для нас позитивный. Будет еще много игр, вся борьба впереди.

- Что именно сказал Ребров после первого тайма?

- Сказал, что нужно расслабиться и играть в тот футбол, который мы умеем. Играть более агрессивно.

- Чего не хватало "Динамо" в первом тайме?

- Наверное, сказывается то, что в нашем чемпионате не хватает таких соперников. В первые 15 минут у нас было много ошибок. Наверное, волновались, но потом поговорили друг с другом и стали играть лучше.
UA-Football
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