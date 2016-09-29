Евгений Хачериди: Второй тайм вообще здорово провели

Итог матча "Бешикташ" – "Динамо" в эфире телеканала "Футбол2" прокомментировал защитник киевлян Евгений Хачериди.

- Ничья лучше, чем поражение. Хотя, в конце матча могли забить, у Ярмоленко был момент. Во втором тайме здорово играли, в отличие от первого. "Бешикташ" у наших ворот ничего не создал, моментов, кроме навесов, вообще не было. Скоро нас ждут новые игры, так что вся борьба впереди.

- Почему в первом тайме было столько ошибок?

- Видел, что ребята переживали. Мы проиграли в первом матче, а здесь вышли на стадион с сумасшедшей поддержкой зрителей. Потом разбегались, стали допускать меньше ошибок. Второй тайм вообще здорово провели.

- Большую роль уделяли "стандартам"?

- Да, мы разбирали эпизоды, в их составе есть рослые футболисты. Но в нашем матче они ничего не создали, разве что штрафной, после которого забили мяч.

- Теперь у "Динамо" одно очко после двух матчей...

- Жаль, что мы с "Наполи" за очко не зацепились. Но, повторюсь, вся борьба впереди.