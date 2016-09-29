Виктор Цыганков: Была задача победить

Автор единственного гола «Динамо» в матче с «Бешикташем» Виктор Цыганков, в эфире канала "Футбол 1" поделился впечатлениями от игры.

- Сегодня Вы забили, герой матча?..

- Почему герой? Мы сыграли вничью, команда не выиграла. Нельзя сказать, герой или нет... Была задача победить. Можно сказать, не справились, но по такой игре очко дорого стоит.

- Вы забили с такого острого угла, как Вам это удалось?

- Честно говоря, я не помню, я просто пробил.

- Помните, кто вам отпасовал?

- Рыбалка, по-моему. Честно – ничего не помню (улыбается). Задача моя была закрывать дальнюю штангу при стандартах. Оказался там и забил.

- Вы одинаково хорошо играете обеими ногами?

- Не знаю, одинаково или нет, просто пробил и забил. Увезли очко – это приятно.

- Сегодня сбылась Ваша мечта?

- Это действительно мечта, которая воплотилась в жизнь. Будем дальше работать. Самое главное – не мои голы, а победы команды. Сегодня не удалось выиграть, но ничего страшного, будем готовиться к "Бенфике".