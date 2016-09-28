Генюл не сыграет с Динамо

Защитник "Бешикташа" Гекхан Генюл пропустит поединок с киевским "Динамо" в Лиге Чемпионов.

Футболист получил повреждение вчера на вечерней тренировке "орлов". После проведенной МРТ у Генула была диагностирована травма мышц левого бедра с последующими отеками, - сообщает официальный сайт "Бешикташа".

Футболист уже приступил к лечению.

Ранее сообщалось, что скорее всего пропустит поединок и Озьякуп, который вчера даже не принимал участия в тренировке команды.

Напомним, что поединок "Бешикташ" - "Динамо" состоится сегодня в Стамбуле. Начало матча в 21.45.