Шевченко в понедельник проведет открытую тренировку сборной

В первый день своего подготовительного сбора, 3 октября, национальная команда Украины проведет открытую тренировку для болельщиков на столичном НСК "Олимпийский".

Начало игрового занятия, на которое приглашаются все желающие, в 18:00. Сторонников сборной просят приходить заранее, начиная с 17.30.

Перед тренировкой в ​​конференц-зале арены представители масс-медиа смогут пообщаться с главным тренером и игроком сборной. Начало пресс-конференции - в 17:00.

Напомним, что окончательный список футболистов, которых Андрей Шевченко вызовет на матчи со сборными Турции и Косово, объявят 30 сентября. На сегодня вызвано только семь игроков из зарубежных чемпионатов.