Трансляция матча Лиги Чемпионов Атлетико - Бавария

В среду, 28 сентября, в Мадриде на стадионе "Висенте Кальдерон" состоится матч второго тура группового этапа Лиги Чемпионов между "Атлетико" и "Баварией".
В прошлом сезоне мадридский клуб остановил мюнхенцев за шаг до финала Лиги Чемпионов. Подопечные Диего Симеоне, выиграв в первой полуфинальной встрече у команды Хосепа Гвардиолы со счетом 1:0, в ответном матче уступили 1:2, однако за счет забитого на выезде гола вышли в решающий поединок турнира, где в серии послематчевых пенальти проиграли "Реалу".
Сможет ли "Бавария" уже под руководством Карло Анчелотти реабилитироваться за поражение от "Атлетико", станет известно в среду вечером. За ходом встречи можно будет следить в Украине на телеканале Футбол 1 в программе "Ліга Чемпіонів. ONLINE". Начало матча в 21:45. Также поединок "Атлетико" - "Бавария" будет показан в записи на канале Футбол 2 в 00:30.
Также прямую онлайн видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов "Атлетико" - "Бавария" будут проводить:Испания - Movistar+, beIN Sports Connect España Германия - B5 aktuell, ORF 1, NDR Info Spezial, ZDF, MDR Info, WDR Event, WDR 2, Sky Sport 1 HD, Sky Sport 4/HD, TeleClub Sport Live, Sky Go Deutschland, B5 plus Англия - BT Sport Extra Франция - beIN Sports 1 Италия - Premium Calcio 1 Португалия - Sport TV2, Sport TV3 Турция - Tivibu Spor 4, Idman TV Польша - Canal+ Polska Словакия - STV1 Jednotka Венгрия - Sport 1 Hungary
Напомним, что "Атлетико" и "Бавария" стартовали с побед в нынешней Лиге Чемпионов: "Матрасники" обыграли ПСВ со счетом 1:0, а мюнхенский клуб разгромил "Ростов" 5:0.