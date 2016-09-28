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Спорт
Футбол
28 сентября 16, 15:49
Сергей Рыбалка: Постараемся взять три очка
Сергей Рыбалка
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Хавбек - о предстоящем матче

Полузащитник киевского "Динамо" Сергей Рыбалка поделился ожиданиями от предстоящего матча против "Бешикташа" во втором туре Лиги чемпионов.

"Бешикташ" это не "Олимпик". Мы приехали показать хороший футбол и добиться положительного результата. Постараемся взять три очка и порадовать наших болельщиков.

Отсутствие Сидорчука? Он хороший игрок, но получил красную карточку. Придется играть без него", - сказал Рыбалка в эфире канала "Футбол 1".

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UA-Football
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