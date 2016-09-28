Сергей Рыбалка: Постараемся взять три очка

Полузащитник киевского "Динамо" Сергей Рыбалка поделился ожиданиями от предстоящего матча против "Бешикташа" во втором туре Лиги чемпионов.

"Бешикташ" это не "Олимпик". Мы приехали показать хороший футбол и добиться положительного результата. Постараемся взять три очка и порадовать наших болельщиков.

Отсутствие Сидорчука? Он хороший игрок, но получил красную карточку. Придется играть без него", - сказал Рыбалка в эфире канала "Футбол 1".