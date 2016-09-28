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Спорт
Футбол
28 сентября 16, 15:44
21 игрок Шахтера готовится к матчу с Брагой
Виллиан,Шахтер
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"Горняки" готовятся сыграть без Ракицкого и Селезнева

Завтра "Шахтеру" предстоит провести матч 2-го тура группового раунда Лиги Европы против "Браги".

В среду в 10:20 самолет с донецкой делегацией на борту взял курс на Львов. Спустя час "оранжево-черные" приземлились в Международном аэропорту им. Данила Галицкого.

На игру с португальцами главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека взял 21 футболиста:

вратари: Андрей Пятов, Евгений Гриценко, Олег Кудрик;

защитники: Александр Кучер, Богдан Бутко, Василий Кобин, Дарио Срна, Иван Ордец, Сергей Кривцов, Исмаили;

полузащитники: Максим Малышев, Виктор Коваленко, Тарас Степаненко, Марлос, Фред, Бернард, Дентиньо, Тайсон;

нападающие: Андрей Борячук, Эдуардо, Факундо Феррейра.

В 16:30 пройдет пресс-конференция Паулу Фонсеки и защитника Ивана Ордеца. В 17:00 дончане проведут тренировку, первые 15 минут которой будут открыты для представителей СМИ.
UA-Football
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Предматчевая пресс-конференция Фонсеки
Послематчевая пресс-конференция Паулу Фонсеки
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