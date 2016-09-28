Анонс матча Лиги чемпионов Атлетико - Бавария

Восемь побед подряд во всех турнирах с общим счетом 27:1. "Бавария" визуально и не заметила смены главного тренера. Мюнхенский гранд громит всех на своем пути в Бундеслиге и вновь считается одним из главных фаворитов нынешней Лиги Чемпионов. Однако вся эта мощь и величие абсолютно не гарантируют команде Карло Анчелотти три очка в игре с "Атлетико", которого хлебом не корми, дай возможность "покусать" очередного фаворита. Неделю назад досталось "Барселоне", мотивированной жаждой реванша за поражение прошлого сезона. У "Баварии" свои счеты, но хватит ли мюнхенцам терпения в противостояния бандой Симеоне?

Лига Чемпионов. Группа D. Второй тур

28 сентября. Мадрид. Стадион "Висенте Кальдерон"

"Атлетико" (Мадрид, Испания) 21:45 "Бавария" (Мюнхен, Германия)

Арбитр: Шимон Марчиняк

Ассистенты: Павел Сокольницки, Томаш Листкевич

Дополнительные ассистенты: Павел Рачковски, Томаш Мусял

Четвертый арбитр: Радослав Сейка (все - Польша)

Мигель Анхель Мойя

Хосе Хименес

Аугусто Фернандес

Алесси Черчи

Хольгер Бадштубер

Дуглас Коста

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Изюминка

Для Диего Симеоне нынешний тренер «Баварии» - особый раздражитель (впрочем, для аргентинца любой соперник – важный и принципиальный). Под руководством Карло Анчелотти мадридский «Реал» «украл» у «Атлетико» титул победителя Лиги Чемпионов в 2014-м, а в 2015-м выбил матрасников из главного еврокубкового турнира на стадии четвертьфинала. Симеоне брал свое на внутренней арене, особенно памятным для итальянца должен быть разгром в феврале 2015-го со счетом 4:0, но Лига Чемпионов это немного другое.

Вот и «Бавария» будет стараться отдать матрасникам долг за поражение в полуфинале прошлого сезона. Тогда, напомним, «Атлетико» прошел дальше за счет преимущества гола на чужом поле. Не стоит забывать и тот факт, что напрочь «Бавария» разучилась играть в Мадриде. Шесть последних выездов в столицу Испании завершились поражением. Последний раз мюнхенцы выигрывали здесь в 2001-м году за счет единственного гола Джоване Элбера.

"Атлетико" – "Бавария"

Всего сыграно четыре матча: победа "Атлетико", ничья, 2 победы "Баварии", общий счет 3:7

В Мадриде: победа "Атлетико" со счетом 1:0

Предматчевые расклады

«Атлетико» подходит к матчу с четырьмя травмированными игроками, что, несомненно, усложняет жизни Диего Симеоне, хотя и не до критической отметки. Ян Облак займет место в воротах, фланги обороны достанутся Хуанфрану и Филипе Луису. А вот в центре обороны травмированного Хосе Хименеса заменит либо Стефан Савич, либо молодой Лукас Эрнандес. Представить оборону «Атлетико» без Диего Година невозможно.

Тяжелую травму получил основной опорный хавбек Аугусто Фернандес, в прочем, в распоряжении тренера остается проверенная связка Габи – Коке, хотя и выход Сауля Ньигеса, который забил решающий мяч в прошлом сезоне в ворота «Баварии», не стоит исключать. С флангов будут атаковать Гайтан и Карраско, хотя на край может оттянуться Анхель Корреа, тогда партнером Гризмана по нападению станет либо Гамейро, либо Торрес.

Ориентировочный состав «Атлетико»: Облак – Хуанфран, Годин, Савич, Луис – Гайтан, Коке, Габи, Карраско – Гамейро , Гризманн

Выбор у Карло Анчелотти значительно шире. Вопросов не возникает лишь по некоторым позициям. Мы точно увидим Нойера, Лама, Давида Алабу, Мюллера и Левандовски. Дальше варианты. На две позиции в центре обороны претендуют три исполнителя – Боатенг, Хуммельс и Хави Мартинес. В опорной зоне, скорее всего, увидим Хаби Алонсо. Выше могут сыграть Тьяго Алькантара, Ренату Саншеш, Артуро Видаль или Джошуа Киммих. На левом фланге атаки Анчелотти будет выбирать между Команом и Рибери. Учитывая, что Кингсли выходил в старте против «Гамбурга», ждем с первых минут Франка.

Ориентировочный состав «Баварии»: Нойер – Лам, Боатенг, Хуммельс, Алаба – Хаби Алонсо – Видаль, Тьяго Алькантара – Мюллер, Рибери – Левандовски