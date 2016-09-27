30 сентября Шевченко назовет новый состав сборной Украины

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко объявит полный список игроков, вызванных на октябрьский сбор национальной команды, в ближайшую пятницу, 30 сентября.

- Впереди очень важные матчи, в которых игрокам понадобятся оптимальные кондиции. Спаренный тур национальной команды Украины предусматривает две встречи, которые состоятся с разницей всего в три дня - 6-го и 9-го октября. Ротации в составе сборной не избежать, поэтому мы тщательно подходим к просмотру и выбору игроков на этот сбор. Список команды на ближайшие отборочные матчи будет состоять из 25-26 футболистов, - сказал Шевченко.

Напомним, что на прошлой неделе вызовы в сборную Украины получили семь игроков , которые выступают в иностранных чемпионатах: Денис Бойко ("Малага", Испания), Артем Федецкий ("Дармштадт", Германия), Евгений Шахов (ПАОК, Греция), Евгений Коноплянка ("Шальке 04", Германия), Александр Зинченко (ПСВ, Нидерланды), Роман Зозуля ("Бетис", Испания) и Артем Кравец ("Гранада", Испания).