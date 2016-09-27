Бешикташ – Динамо: История противостояния

Грядущий матч стамбульского «Бешикташа» и киевского «Динамо» на «Besiktas New Stadium» станет девятым в истории противостояния этих соперников. Встреча второго тура группового турнира Лиги чемпионов-2016/2017 в группе В состоится послезавтра, 28 сентября, в 21:45.

Друг против друга

В предыдущих восьми поединках украинский клуб одержал пять побед при одной ничьей и двух поражениях и разнице мячей 15-5.

Впервые соперники встретились между собой 14 марта 1987 года в рамках 1/4 финала Кубка чемпионов. Тогда в Измире на стадионе «Измир Ататюрк» киевляне одержали победу 5:0 (Беланов, Блохин – 2, Евтушенко – 2). Дома динамовцы тогда выиграли 2:0 (Блохин, Евтушенко).

Еще дважды с разгромным счетом «Динамо» побеждало «Бешикташ» в 1/16 финала Лиги Европы-2010/2011. На стамбульскому «Иненю» подопечные Юрия Семина победили 4:1 (Вукоевич, Шевченко, Юссуф, Гусев – Рикарду Куарежма). Это поражение стало для «Бешикташа» самым крупным на своем поле за всю историю выступлений в Лиге Европы/Кубке УЕФА. В Киеве динамовцы закрепили успех – 4:0 (Вукоевич, Ярмоленко, Гусев, Шевченко).

Единственный раз по сумме двух матчей «Бешикташ» одолел «Динамо» в 1/16 финала Кубка УЕФА-2002/2003, когда команду возглавлял Мирча Луческу. Победный задел «черно-белые» обеспечили благодаря домашней победе 3:1 (Панку, Ахмет Йилдырим, Нюма – Диого Ринкон). В ответном матче в Киеве была зафиксирована ничья 0:0.

Последний раз соперники встречались в групповом турнире Лиги Европы-2011/2012. Команды обменялись минимальными победами. Судьбу матча в Киеве на стадионе имени Валерия Лобановского решил мяч Дениса Гармаша. На «Иненю» победу туркам принес гол Эгемена Коркмаза.

Капитан «Динамо» Александр Шовковский принимал участие еще в киевском матче против «Бешикташа» в 2002-м. Также Александр отыграл без замен в четырех предыдущих поединках соперников в сезонах 2010/2011 и 2011/2012.

Кроме Шовковского, во всех четырех предыдущих встречах выступал также Андрей Ярмоленко. По три матча сыграли Данило Силва, Олег Гусев и Денис Гармаш. В стамбульском матче в 2011 году за киевлян играл Евгений Хачериди.

У «Бешикташа» опыт противостояния против «Динамо» в тех поединках есть только у Неджипа Уйсала, который отыграл четыре встречи, а также Рикарду Куарежмы, который выходил на поле три раза. Киевский матч зимой 2011-го португалец пропустил из-за удаления, полученного на третьей компенсированной арбитром минуте первого матча. Это единственная в истории противостояния красная карточка.

В общей сложности «Динамо» встречалось с турецкими клубами девять раз. Из 18-ти матчей киевляне выиграли 11, четырежды сыграли вничью и трижды проиграли. Разница мячей – 31-11. В Турции «Динамо» выиграло четыре матча из девяти. Дважды проиграли киевляне «Бешикташу», а еще три поединка завершились ничейными исходами.

Стамбульцы кроме «Динамо» встречались с украинским клубом лишь однажды. В первом квалификационном раунде Кубка УЕФА-2008/2009 «Бешикташ» уступил «Металлисту». На «Иненю» турки победили 1:0 (Голошко), а в Харькове проиграли 1:4 (Нобре – Жажа Коэльо – 2, Девич, Ганцарчик).

Лига чемпионов

«Бешикташ»

В матче первого тура с «Бенфикой» Талиска, которого «орлы» этим летом отдали стамбульскому клубу в аренду, в концовке принес «Бешикташу» ничью – 1:1.

Чемпионы Турции вернулись в Лигу чемпионов впервые после сезона-2009/2010. Команда предпринимает шестую попытку выйти в плей-офф.

Семь лет назад «Бешикташ» набрал на групповом этапе четыре очка и обыграл в гостях «Манчестер Юнайтед». Но стамбульцы уступили во всех домашних встречах и заняли последнее место в квартете В.

«Динамо»

В первом туре киевляне уступили дома «Наполи» - 1:2. Гармаш открыл счет, но еще до перерыва Аркадиуш Милик дважды забил головой. За две желтые карточки у хозяев был удален Сергей Сидорчук.

«Динамо» в 16-й раз выступает на групповой стадии. В прошлом сезоне киевляне дошли до 1/8-й финала – впервые с сезона-1999/2000. Там «Динамо» дома уступило «Манчестер Сити» (1:3) и сыграло вничью в гостях (0:0). В группе G команда Сергея Реброва со счетом 2:0 выиграла два гостевых матча – у тель-авивского «Маккаби» и «Порту». Успех в Португалии оказался ключевым, поскольку позволил сместить «драконов» со второго места. С еще одним соперником – лондонским «Челси» - киевляне сыграли 0:0 дома и уступили 1:2 на выезде.

Связи между игроками и прочее

В прошлом сезоне Венсан Абубакар забил за «Порту» два мяча в киевском матче группового этапа – 2:2.

В 2002-2004 годах наставник киевлян Сергей Ребров выступал за «Фенербахче» на правах аренды из «Тоттенхэма». Он стал чемпионом Турции-2003/2004, а всего в 38-ми матчах местной Суперлиги забил четыре гола.

Ребров дважды играл за Украину против Турции в товарищеских матчах. В последнем (0:0 в феврале 2003 года) турками руководил Шенол Гюнеш.

Гюнеш (на фото слева) был капитаном «Трабзонспора», когда тот играл против «Динамо» в первом раунде Кубка чемпионов-1981/1982. Киевляне взяли верх с общим счетом 2:1.

5 июня 2012 года Джанер Эркин открыл счет в победном товарищеском матче сборной Турции с украинцами (2:0) в Германии.

8 октября 2010 года Атиба Хатчинсон забил второй гол сборной Канады, когда та сыграла в Киеве вничью с Украиной – 2:2.

Николай Морозюк забил пенальти за молодежную сборную Украины, которая 12 августа 2009 года одолела турок в товарищеском матче – 1:0.

17 ноября 2004 года Олег Гусев открыл счет в матче со сборной Турции (3:0) в Стамбуле в рамках квалификации чемпионата мира.

Виторину Антунеш и Рикарду Куарежма выступали в свое время вместе за сборную Португалии.

Факты

«Бешикташ»

«Бешикташ» впервые в сезоне сыграл на ноль, 18 сентября забив два безответных мяча в ворота «Акхисар Беледиеспора» на его поле.

В этой игре забил Талиска, отличившийся и в стартовом туре группового этапа Лиги чемпионов. За 18 минут до конца из-за травмы пальца ноги был заменен Гекхан Инлер.

Пропустив матч против «Акхисар Беледиеспора» в связи с повреждением паха, Огузхан Эзьякуп вернулся на поле в субботу, когда «Бешикташ» сыграл вничью с «Галатасараем» - 2:2.

После пяти туров стамбульцы с тремя победами и двумя ничьими занимают в чемпионате Турции третье место, уступая два очка «Башакшехиру» и одно – «Бурсаспору».

«Динамо»

Сидорчук был удален в первом туре и не сыграет с «Бешикташем» из-за дисквалификации.

Гол 18-летнего полузащитника Виктора Цыганкова помог киевлянам в субботу разгромить на выезде «Олимпик» (4:0) и прервать серию из четырех матчей без побед.

Динамовцы проиграли три последних домашних матча, из них два – в чемпионате Украины. 18 сентября они с минимальным счетом уступили «Заре».

Матч против «Зари» стал для Ярмоленко 300-м в составе «Динамо» на всех фронтах.

«Динамо» после девяти туров в чемпионате Украины идет третьим – шесть побед, ничья и два поражения.

Судья

Матч будет судить 35-летний немец Феликс Цвайер. Эта встреча станет для рефери под эгидой УЕФА 35-й. В Лиге чемпионов немец судил шесть матчей. Цвайер стал арбитром ФИФА в 2004-м и с тех пор работал на финальных частях чемпионата мира-2015 среди юношей до 20 лет и чемпионата Европы-2013 среди юношей до 19 лет.

Цвайер до сих пор матчей с участием «Динамо» не судил. «Бешикташ» за арбитража этого рефери в августе 2014-го победил дома в третьей квалификации Лиги чемпионов роттердамский «Фейеноорд» и сыграл в Стамбуле вничью с московским «Локомотивом» в групповом турнире Лиги Европы-2015/2016.

Матчи с участием украинских клубов Цвайер судил трижды. В ноябре 2013 года одесский «Черноморец» победил дома в групповом турнили Лиги Европы загребское «Динамо», через год в Киеве «Днепр» в том же турнире уступил 0:1 миланскому «Интернационале», а «Шахтер» в 2015-м в третий квалификации Лиги чемпионов победил во Львове 3:0 турецкий «Фенербахче».

Матч в прямом эфире покажут телеканалы «Украина» и «Футбол 1».



