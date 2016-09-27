Трансляция матча Лиги Чемпионов Боруссия Д - Реал

Во вторник, 27 сентября, в Дортмунде на стадионе "Сигнал Идуна Парк" состоится матч второго тура группового раунда Лиги Чемпионов между местной "Боруссией" и мадридским "Реалом".

"Черно-желтые" уверенно начали нынешнюю еврокубковую кампанию, разгромив в первом туре Лиги Чемпионов варшавскую "Легию" со счетом 6:0. Действующий обладатель кубка чемпионов в первом матче турнира одержал волевую победу над лиссабонским "Спортингом" (2:1), вырвав три очка на последних минутах встречи.

Сможет ли мадридский клуб показать более убедительную игру в противостоянии с дортмундцами, смотрите в прямом эфире в Украине на телеканале Футбол 2. Начало матча в 21:45.

Также прямую онлайн видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов "Боруссия" - "Реал" будут проводить:

Испания - TV3, Antena 3

Англия - BT Sport ESPN

Франция - beIN Sports MAX 4

Италия - Premium Calcio 2

Нидерланды - Ziggo Sport Voetbal

Бельгия - Proximus 11+

Португалия - Sport TV2