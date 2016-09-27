Трансляция матча Лиги Чемпионов Боруссия Д - Реал

Во вторник, 27 сентября, в Дортмунде на стадионе "Сигнал Идуна Парк" состоится матч второго тура группового раунда Лиги Чемпионов между местной "Боруссией" и мадридским "Реалом".
"Черно-желтые" уверенно начали нынешнюю еврокубковую кампанию, разгромив в первом туре Лиги Чемпионов варшавскую "Легию" со счетом 6:0. Действующий обладатель кубка чемпионов в первом матче турнира одержал волевую победу над лиссабонским "Спортингом" (2:1), вырвав три очка на последних минутах встречи.
Сможет ли мадридский клуб показать более убедительную игру в противостоянии с дортмундцами, смотрите в прямом эфире в Украине на телеканале Футбол 2. Начало матча в 21:45.
Также прямую онлайн видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов "Боруссия" - "Реал" будут проводить:Германия - Sky Go Deutschland, Sky Sport 1 HD, TeleClub Sport Live, SRF zwei, Sky Sport 3/HD
Напомним, что в сезоне-2012/2013 "Боруссия" и "Реал" провели между собой четыре матча в Лиге Чемпионов. На групповом этапе турнира поединки завершились победой дортмундцев 2:1 и ничьей 2:2, а в полуфинале немецкий клуб разгромил соперника 4:1 и проиграл 0:2, завоевав путевку в финал. Через год "Реал" и "Боруссия" встретились в четвертьфинале Лиги Чемпионов, и на это раз успех по сумме двух матчей праздновал мадридский клуб (3:0, 0:2).
Победа "Боруссии" - 2,52, ничья - 3,5, победа "Реала" - 2,71.