Шевченко знает мечту Ахметова

По словам Андрея Шевченко, таким образом он воплотит желание президента ФК «Шахтер» Рината Ахметова.

"Я знаю его мечту. Сегодняшний период такой тяжелый для нас всех – именно в нашей стране… Мне хотелось бы пожелать ему, чтобы он вернулся в свой родной город, и команда вернулась играть на свой любимый стадион", – резюмировал Шевченко.

Он также добавил, что его собственная карьера начиналась в киевском "Динамо", как раз в поединке против "горняков". Поэтому для коуча сборной матч в Донецке также бы стал знаковым.

Как сообщал "УРА-Информ", 21 сентября Ринат Ахметов отпраздновал свой юбилей. Ему исполнилось 50 лет. Ахметов заметил, что раньше ему казалось, что это очень серьезный возраст, а теперь он думает по-другому: многое еще впереди. Заветным желанием президента "Шахтера" является вернуться на родную "Донбасс Арену".