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Спорт
Футбол
26 сентября 16, 16:09
Мутко остался во главе РФС
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Виталий Мутко переизбран президентом Российского футбольного союза и будет руководить организацией в ближайшие четыре года.

На прошедшей в Москве конференции Российского футбольного союза (РФС) президентом организации вновь избран Виталий Мутко.

Мутко был президентом РФС с 2005 по 2009 год, а вновь возглавил организацию в сентябре 2015-го. После переизбрания он будет руководить российским футболом в ближайшие четыре года.

В 1987 году Мутко получил диплом Ленинградского института водного транспорта по специальности "инженер-механик на судовых машинах". Через 12 лет он окончил юридический факультет Санкт-Петербургского государственного университета. Также Мутко имеет степень кандидата экономических наук. В 2008 году он был назначен министром спорта России.

С 1997 по 2003 год занимал должность президента "Зенита", а с 2001 по 2003 год - трудился в должности главы Российской футбольной премьер-лиги. Также Мутко является членом исполкома УЕФА от Европы.
uefa.com
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