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Футбол
26 сентября 16, 14:29
Карикатура на победу канониров над аристократами - Фото
арсенал
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"Арсенал" разгромил "Челси" в лондонском дерби

Известный художник-карикатурист Омар Момани проиллюстрировал победу "Арсенала" над "Челси" в лондонском дерби.

Напомним, что в матче шестого тура английской Премьер-лиги "Арсенал" разгромил "Челси" со счетом 3:0.
UA-Football
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