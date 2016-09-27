Известный художник-карикатурист Омар Момани проиллюстрировал победу "Арсенала" над "Челси" в лондонском дерби.
Напомним, что в матче шестого тура английской Премьер-лиги "Арсенал" разгромил "Челси" со счетом 3:0.
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Карикатура на победу канониров над аристократами - Фото
Известный художник-карикатурист Омар Момани проиллюстрировал победу "Арсенала" над "Челси" в лондонском дерби.
Напомним, что в матче шестого тура английской Премьер-лиги "Арсенал" разгромил "Челси" со счетом 3:0.
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