Шахтер - Брага: История противостояния

В четверг, 29-го сентября, во Львове "Шахтер" сыграет свой второй матч в рамках группового этапа Лиги Европы 2016/17. Соперником "горняков" выступит четвертая команда прошлого чемпионата Португалии "Брага".

Главная изюминка матча - это тесные отношения между нынешним тренером "Шахтера" и португальской "Брагой". Паулу Фонсека до того, как возглавить "Шахтер", работал именно с "Брагой", выиграв с ней Кубок Португалии и дойдя до четвертьфинала Лиги Европы.

В четвертьфинале того турнира "Брага" Паулу Фонсеки уступила именно "Шахтеру". В Португалии хозяева проиграли 1:2, забив свой гол на 89-й минуте встречи. А во Львове "Брага" "сгорела" 0:4, пострадав от двух автоголов Рикарду Феррейры.

Это было не первое противостояние между "Шахтером" и "Брагой". В сезоне 2010/11 команды сошлись на групповой стадии Лиги чемпионов. Тогда победа также осталась за "горняками" - 3:0 и 2:0. То есть, четыре матча между "Шахтером" и "Брагой" - четыре победы дончан с общим счетом 11:1.

В нынешнюю Лигу Европы "Брага" отобралась автоматически как победитель национального Кубка. Поэтому команда после дуэли с "Шахтером", которая имела место в четвертьфинале прошлогоднего турнира, к новому противостоянию с "горняками" сыграла лишь один еврокубковый матч - против бельгийского "Гента". Та встреча закончилась ничьей 1:1.

"Шахтер" в Лигу Европы попал после неудачи в Лиге чемпионов и провел в турнире уже три матча. Все три - против турецких команд и во всех трех - победил. Сначала был бит "Истанбул Башакшехир" (в раунде плей-офф квалификации), а затем - уже в рамках группового турнира - "горняки" на выезде одолели "Коньяспор".

Вообще, "Шахтер" до сегодняшнего дня сыграл против португальских команд шестнадцать поединков: шесть побед, четыре ничьи и шесть поражений. Примечательно, что "Брага" - единственная среди португальских команд, кого "горняки" обыгрывали дома. Интересно, что в последний раз на "Арене Львов" дончане уступали на групповом этапе прошлой Лиги чемпионов - мадридскому "Реалу" со счетом 3:4. После этого "Шахтер" провел во Львове шесть еврокубковых матчей, ни одного из которых не проиграл. В свою очередь, "Брага" выиграла лишь один из пяти последних выездных еврокубковых поединков.

"Брага" в своей еврокубковой истории в Украине противостояла не только "Шахтеру". Еще - киевскому "Динамо". Всего против команд из Украины "Брага" сыграли шесть поединков, ни одного из которых не выиграла.

Кроме Паулу Фонсеки, в составе "Шахтера" есть еще один человек, который имеет тесные отношения с "Брагой". Это - левый защитник Исмаили, который в 2013-м году в состав "горняков" перешел именно из "Браги".

Телетрансляция матча состоится на телеканалах "Футбол 1" и "Украина". Текстовую онлайн-трансляцию проведет UA-Футбол. Начало матча - 20:00.

​Фото - ФК "Шахтер"