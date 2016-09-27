Роналду покрыл матом Зидана после замены с Лас-Пальмасом

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду остался недоволен своей заменой во время матча шестого тура чемпионата Испании с "Лас-Пальмасом" (2:2), сообщает Marca.

Португалец был заменен на 72-й минпокрыл матомуте поединка и, уходя с поля, не скрывал своего возмущения. Уже находясь на скамейке запасных, игрок нецензурно выругался в адрес главного тренера мадридской команды Зинедина Зидана.

На послематчевой пресс-конференции Зидан объяснил замену Роналду тем, что хотел дать игроку возможность отдохнуть перед поединком Лиги Чемпионов с дортмундской "Боруссией", который состоится во вторник, 27 сентября.