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Спорт
Футбол
26 сентября 16, 13:14
Роналду покрыл матом Зидана после замены с Лас-Пальмасом
роналду
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Нападающий "Реала" негативно воспринял замену

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду остался недоволен своей заменой во время матча шестого тура чемпионата Испании с "Лас-Пальмасом" (2:2), сообщает Marca.

Португалец был заменен на 72-й минпокрыл матомуте поединка и, уходя с поля, не скрывал своего возмущения. Уже находясь на скамейке запасных, игрок нецензурно выругался в адрес главного тренера мадридской команды Зинедина Зидана.

На послематчевой пресс-конференции Зидан объяснил замену Роналду тем, что хотел дать игроку возможность отдохнуть перед поединком Лиги Чемпионов с дортмундской "Боруссией", который состоится во вторник, 27 сентября.
UA-Football
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