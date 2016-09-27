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Спорт
Футбол
26 сентября 16, 12:31
Селюк обозвал Гвардиолу неприятным человеком
гвардиола
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Дмитрий Селюк не сдает своих позиций в конфликте с главным тренером Манчестер Сити.

Напомним, что агент известного футболиста Яя Туре негативно высказался относительно того, что не видит заявленным в основном составе своего протеже. По мнению Селюка, руководство "горожан" должно переговорить с Пэпом и "наставить его на путь истинный", ведь Туре – это часть семьи "Манчестер Сити".

Несмотря на то, что Гвардиола вместе со своими подопечными одержал много побед, сам он «неприятный человек», утверждает Гвардиола. "Я уже говорил об этом, и повторюсь еще раз – и в "Барселоне", и в "Баварии" было достаточно людей которым он не нравился", – заявил Селюк.

Как сообщал "УРА-Информ", сам Хосеп также молчать не стал. Он попросил Дмитрия быть смелым и отвечать за свои слова перед фанатами и прессой. 
URA-Inform
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