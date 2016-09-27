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Спорт
Футбол
23 сентября 16, 18:09
Шевченко вызвал в сборную игроков, играющих за границей
Денис Бойко
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Семь "легионеров" получили вызов в сборную Украины

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вызвал для подготовки к матчам против сборных Турции (6 октября) и Косово (9 октября) семерых игроков, выступающих в иностранных чемпионатах.

Вызовы уже получили Денис Бойко ("Малага", Испания), Артем Федецкий ("Дармштадт", Германия), Евгений Шахов (ПАОК, Греция), Евгений Коноплянка ("Шальке 04", Германия), Александр Зинченко (ПСВ, Нидерланды), Роман Зозуля ("Бетис", Испания) и Артем Кравец ("Гранада", Испания).

Согласно регламенту ФИФА, приглашение футболистам из иностранных чемпионатов на сбор национальной команды было отправлено заранее.

Полный список игроков, вызванных на октябрьский сбор, будет объявлен на следующей неделе.
UA-Football
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