Григорий Суркис может лишиться своей должности в УЕФА

Избрание новым президентом Европейского футбольного союза словенца Александера Чеферина грозит Григорию Суркису потерей должности вице-президента УЕФА, пишет газета Деловая столица.

"Словенец, занимавший в УЕФА посты в юридическом комитете, анонсировал реформы европейского футбольного хозяйства, среди них — прозрачность финансовых дел, а также ожидаемо будет избавляться от людей, работавших с его предшественником, французом Мишелем Платини", - говорится в статье "Григорий Суркис проиграл финал Лиги Чемпионов".

Автор Юрий Васильченко утверждает, что Суркис также рассматривался в качестве кандидата на должность, но "участие в кампании за свое избрание означало привлечь излишнее внимание к своей персоне в СМИ. Поэтому, очевидно, Суркис выбрал для себя более удобный вариант — тихо досидеть на посту вице-президента УЕФА к тому времени, когда новая метла начнет мести по-новому. И вот метла появилась".

В материале указывается, что Чеферин не был фаворитом Суркиса. "Как сообщали СМИ, сначала ставка им делалась на испанца Хосе Анхеля Вильяра Лену (поговаривают, что его вначале поддерживала и Россия), а после того как тот сошел с дистанции, на Михаэля ван Праага. Причем, как утверждала пресса, откорректировать позицию национальных футбольных ассоциаций в нужном направлении пытались при помощи связей в дипломатических кругах. Но кулуарная работа в итоге успехом не увенчалась".

При этом в статье особо подчеркивается, что Григорий Суркис после скандала с Блаттером и Платини и так потерял реальное влияние в УЕФА, а также мог лоббировать интересы Москвы в ФИФА, чтобы Международная федерация не пересматривала вопрос о проведении ЧМ-2018 в РФ.