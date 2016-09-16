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Спорт
Футбол
16 сентября 16, 13:38
Роман Григорчук: Андерлехт был сильнее нас
Роман Григорчук
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Тренер "Габалы" Роман Григорчук - о поражении от "Андерлехта"

Украинский тренер азербайджанской "Габалы" Роман Григорчук прокомментировал поражение от "Андерлехта" в стартовом матче групповой стадии Лиги Европы.

"Поздравляю соперника с победой, она заслуженная. "Андерлехт" был сильнее нас, и счет по игре. Наш стиль - это атака, хотим управлять игрой. Но соперник был сильнее, и мы не смогли сыграть в свой футбол. Не захотели измениться, закрыться.

Не могу сравнивать "Андерлехт" с другими соперниками. Я говорил своим игрокам, что у бельгийского клуба нет слабых мест. Трудно было найти свободное пространство в обороне. Играй мы с ними две недели назад, то могли бы это сделать. Но их последний матч в чемпионате страны показал, что команда сформировалась. Постараемся в ответном матче с "Андерлехтом" показать свою игру", - заявил Григорчук.

Напомним, что в матче первого тура группового раунда Лиги Европы "Андерлехт" одержал победу над "Габалой" со счетом 3:1.
UA-Football
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