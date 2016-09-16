Мирча Луческу: В моей карьере таких матчей не было (ФОТО)

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу рассказал о камбеке своей команды в победном матче Лиги Европы с тель-авивским "Маккаби".

"В моей карьере таких игр не было, а моя карьера очень длинная и богатая. Мы начали очень расслабленно, и этим воспользовались соперники, которые начали агрессивно и собрано. Мы легко теряли мячи в середине поля после прессинга. Соперник после этого мог спокойно контролировать мяч и, конечно, контратаковать. Потом случилась невероятная ошибка Лодыгина - он отдавал Жиркову, когда тот не готов был принимать мяч, и они начали разбираться, кто виноват и проспали, когда нам забивали. Не пришли в себя после этого шока, практически ничего не создали в первом тайме.

Вроде начали второй тайм получше, но в контратаке отличился Кьяртанссон, затем они забили невероятный штрафной. Пришлось менять нескольких игроков и выпускать более быстрых. Это привело к тому, что мы начали играть быстрее. В такой ситуации один гол может привести к тому, что ты чувствуешь энтузиазм, бежишь вперед, а соперник наоборот потух и мы этим воспользовались. 4:3 - очень хороший результат, но, честно говоря, мы, наверное, его не заслуживали, за исключением последних 15 минут.

Эти 15 минут мы имели полное преимущество, имели еще несколько моментов. Это должен быть приличный урок для нас. С другой стороны, хотел похвалить хозяев, которые провели лучшую игру из всех матчей, которые они проводили в квалификации.

Думаю, что всю игру во втором тайме изменил Жулиано. Он был на основании всех атак, он и забивал, и дал последнюю передачу, когда отличился Джорджевич", - приводит слова Луческу официальный сайт клуба.

Напомним, что "Зенит" в первом матче групповой стадии Лиги Европы с "Маккаби", проигрывая за 15 минут до конца встречи 0:3, сумел отыграться и вырвать победу со счетом 4:3.