Президент УЕФА Чеферин собрался в Крым

Новоизбранный президент УЕФА Александер Чеферин прибудет с визитом в Крым в конце сентября - начале октября.

Об этом сообщил президент Крымского футбольного союза Юрий Ветоха, отметив, что такие договоренности уже были ранее согласованы с функционером, которого вчера был избран президентом Союза европейских футбольных ассоциаций.

"Сегодня утром поздравил Чеферина с победой на выборах. Ждем как можно более быстрого его приезда в гости или поедем сами - должны обсудить этот вопрос на следующей неделе. Согласно предварительным договоренностям ждем Чеферина на один из туров крымского чемпионата в конце сентября - начале октября.

Надеюсь, что нас услышат и помогут в развитии футбола в Крыму", - цитирует Ветоху информационное агентство ТАСС.

Напомним, что Крымский футбольный союз основан 16 июля 2015 при содействии УЕФА. Ему предоставлен специальный статус.