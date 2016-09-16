Криштиану Роналду: Всегда верим в победу до самого конца

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду рассказал о победе над лиссабонским "Спортингом" в стартовом матче Лиги Чемпионов.

"Мы всегда верим в победу до самого конца, до последней минуты. Матч длится 90 и еще несколько минут, и ты должен верить до тех пор, пока все не закончится. В концовке мы играли очень хорошо, иначе мы бы не выиграли.

Матч получился тяжелый. Нужно было начать его лучше, но мы с первых минут выглядели неважно. Думали, все будет чуть проще, а "Спортинг" заставил нас понервничать. Он показал, что является отличной командой и способен выйти из этой группы.

Немного больно играть против этой команды и забивать в ее ворота, но сейчас я защищаю цвета "Реала". Я люблю этот клуб, он в моем сердце, но играть против "Спортинга", в котором я вырос, было тяжело.

Мы понимали, что защищаем титул. Все команды будут изо всех сил стараться нас обыграть. Мы были готовы к такому. Мы намерены сохранять спокойствие и все делать правильно, а также верить, что нам по силам вновь взять трофей", - сказал игрок в интервью официальному сайту УЕФА.

Напомним, что в матче первого тура группового раунда Лиги Чемпионов "Реал" на последних минутах одержал волевую победу над "Спортингом" со счетом 2:1.